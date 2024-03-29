Мать продала в рассрочку новорождённых близнецов в Кызылординской области

Жительницу Кызылординской области осудили за продажу детей. Женщина получила за своих новорождённых близнецов 546 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Женщина не была замужем, когда забеременела. А после того как узнала, что у неё будут близнецы, решила их продать.

Она предложила детей знакомым супругам Ж. и К.

"По соглашению супруги перечислили подсудимой 60 000 тенге на лекарства и продукты. А когда она родила, встретили из роддома и увезли в Аральск. Подсудимая Д. передала своих новорождённых детей супругам, по соглашению получила 200 000 тенге и потратила в свою пользу. Далее супруги перечислили подсудимой 252 000 тенге и 34 000 тенге, согласившись оплатить согласованные средства в рассрочку. Таким образом, подсудимая Д. получила от супругов 546 000 тенге", - сообщили в суде.

После все участники сделки обратились к нотариусу, где подсудимая дала согласие на усыновление и последующую опеку над близнецами.

Приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Кызылординской области подсудимая Д., продавшая своих детей, признана виновной по ч.2 ст.135 Уголовного кодекса РК, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет.

Супруги Ж. и К. признаны виновными и осуждены на два года лишения свободы.