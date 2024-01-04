Мать на трое суток оставила детей в неотапливаемом доме без еды, младенец умер

В России двоих малолетних детей нашли одних в неотапливаемом доме без еды, один из них - четырёхмесячный младенец - скончался, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на следственное управление по Республике Алтай.

Трагедия произошла в селе Подгорное Майминского района Республики Алтай. Установлено, что 31 декабря 21-летняя местная жительница уехала в соседнее село, оставив своих малолетних детей в неотапливаемом доме одних без продуктов питания.

Вечером 3 января близкий родственник детей пришёл проведать семью и обнаружил в доме тело новорождённого мальчика и его замерзающего двухлетнего брата.

"По предварительным данным, смерть четырёхмесячного ребёнка наступила из-за переохлаждения. Двухлетний мальчик был доставлен в одно из отделений республиканской больницы, где ему оказана медицинская помощь. В настоящее время угрозы жизни и здоровью ребенка не имеется", - сообщается в пресс-релизе.

В отношении матери детей возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 109 УК РФ, причинение смерти по неосторожности).