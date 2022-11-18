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Иллюстративное фото Сегодня, 18:53
26
Сегодня, 18:53
26
Фото: Иллюстративное фото

Мать избила ребёнка в больнице Шымкента: полиция начала расследование

Полицейские Шымкента расследуют факт жестокого обращения женщины с сыном, который сняла на видео одна из пациенток больницы, передаёт BaigeNews.kz.

Запись распространили в соцсетях.

"В Интернете распространилась видеозапись, на которой видно, как мать жестоко обращается со своим малолетним ребёнком. По данному факту сотрудниками Управления полиции Каратауского района проведена проверка. Гражданка установлена, и у неё взята объяснительная. Сотрудниками полиции и специалистами отдела опеки и попечительства Управления образования с гражданкой проводится разъяснительная работа. По произошедшему факту проводится расследование", - сообщили в ДП Шымкента.

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#расследование #Шымкент
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:53
26
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