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liter.kz Сегодня, 14:59
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Сегодня, 14:59
467
Фото: liter.kz

Мать жестоко избивала малыша в больнице в Шымкенте

Жуткий видеоролик с избиением малыша появился в интернете. На кадрах мать избивает своего ребёнка и кричит на него, передает BaigeNews.kz. Дело происходило в Шымкенте, сообщила автора видео.

"Здравствуйте! 16.11.22 года я поступила в больницу Асар в городе Шымкенте. В палате лежала женщина с малышем. Я просто в ужасе, как она обращалась с ребенком. Орёт матом, бьёт. Я сегодня, не выдержав, засняла на видео, так как она нас не слышала. Я выписалась домой, но эта картина стоит у меня перед глазами. Сердце болит за малыша. Пожалуйста, примите меры. Или помогите пожалуйста, куда можно обратиться?", - написала женщина.

По ее словам, у ребёнка на руке также была зажившая рана от ожога.

"Я не знаю и не представляю, что пережил этот ребенок, с такой матерью кажется нужно бояться. Через каждое слова мат вместо ласки", - отметила автор ролика.

В больнице, где находится малыш, прокомментировали инцидент. Там сообщили, что ситуацией заинтересовалась детский омбудсмен. 

"Ребёнок находится на лечении в ГКДБ с 6.11.22г. Он попал в больницу в тяжелом состоянии, с заболеванием легких. На сегодня состояние ребёнка средней тяжести лечение получает по протоколу. В больнице сейчас идет проверка по данному факту. На месте работает уполномоченная по правам ребенка города Шымкент", - ответили в медучреждении.

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#жестокое обращение #дети #насилие #Шымкент
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:59
467
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