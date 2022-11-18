Мать жестоко избивала малыша в больнице в Шымкенте

Фото: liter.kz

Жуткий видеоролик с избиением малыша появился в интернете. На кадрах мать избивает своего ребёнка и кричит на него, передает BaigeNews.kz. Дело происходило в Шымкенте, сообщила автора видео.

"Здравствуйте! 16.11.22 года я поступила в больницу Асар в городе Шымкенте. В палате лежала женщина с малышем. Я просто в ужасе, как она обращалась с ребенком. Орёт матом, бьёт. Я сегодня, не выдержав, засняла на видео, так как она нас не слышала. Я выписалась домой, но эта картина стоит у меня перед глазами. Сердце болит за малыша. Пожалуйста, примите меры. Или помогите пожалуйста, куда можно обратиться?", - написала женщина.

По ее словам, у ребёнка на руке также была зажившая рана от ожога.

"Я не знаю и не представляю, что пережил этот ребенок, с такой матерью кажется нужно бояться. Через каждое слова мат вместо ласки", - отметила автор ролика.

В больнице, где находится малыш, прокомментировали инцидент. Там сообщили, что ситуацией заинтересовалась детский омбудсмен.