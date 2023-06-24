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181Фото: kimish-v.livejournal.com
Массовый забег по лестнице до плотины "Медеу" пройдёт в Алматы
В Алматы 25 июня пройдёт ежегодный забег по лестнице здоровья до плотины "Медеу", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Vecher.kz.
По данным управления спорта Алматы, участие могут принять горожане всех возрастных категорий и уровней подготовки. Для всех возрастов предусмотрены разные уровни в 100, 200, 500 ступенек и полная дистанция в 842 ступени.
Финалисты и призёры будут награждены медалями, дипломами и памятными подарками от организаторов.
Регистрация на сайте.
Время и место: 25 июня, начало выдачи номеров — 9:00, старт забегов — 10:00.
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