Массовый забег по лестнице до плотины "Медеу" пройдёт в Алматы

Фото: kimish-v.livejournal.com

В Алматы 25 июня пройдёт ежегодный забег по лестнице здоровья до плотины "Медеу", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Vecher.kz.



По данным управления спорта Алматы, участие могут принять горожане всех возрастных категорий и уровней подготовки. Для всех возрастов предусмотрены разные уровни в 100, 200, 500 ступенек и полная дистанция в 842 ступени.

Финалисты и призёры будут награждены медалями, дипломами и памятными подарками от организаторов.

Регистрация на сайте.

Время и место: 25 июня, начало выдачи номеров — 9:00, старт забегов — 10:00.