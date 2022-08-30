Массовый велопробег прошёл в столице в День Конституции

Фото: BaigeNews.kz.

Каждый участник заезда получил медаль.

В Нур-Султане прошёл массовый велопробег с участием профессионалов и любителей велосипедного спорта, передаёт BaigeNews.kz. Около 600 велогонщиков разных возрастов стартовали на 20-ом километре с объездной велодорожки, в сторону Косшы, и финишировали в парке жилого массива Уркер (Ильинка).

На финише в торжественной обстановке каждому участнику вручили по медали. После окончания заезда среди участников, зарегистрированных на финише, проводилась лотерея и розыгрыш ценных призов.

Велопробег, организованный в День Конституции, нельзя назвать спортивным состязанием. Его главная цель – пропаганда здорового образа жизни и привлечение горожан к активным занятиям физической культурой, в частности, велоспортом.

54-летний житель столицы Жаналык Сагандыков редко катается на велосипеде, он предпочитает заниматься бегом. Однако сегодня он захотел поучаствовать в велогонке.

"Настроение отличное, праздничное. Я не профессионал, я любитель, но свои 20 километров сделал. Не было особой подготовки, просто была цель - проехать дистанцию. Очень красивая велотрасса. Сделал фотографии, сейчас отправлю своим коллегам в чат, тем, кто спит", - говорит он.

Как сообщили в акимате столицы, это не единственное спортивное мероприятие, которое пройдет в праздничные дни. Жителей и гостей столицы приглашают также на фестиваль скандинавской ходьбы, который состоится 30 августа на лыжероллерной трассе в Центральном парке.