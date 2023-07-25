Массовый падёж скота в Павлодарской области: названа причина

В крестьянском хозяйстве "Асан" Железинского района Павлодарской области пали 37 коров. Специалисты получили результаты экспертизы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Для лабораторных исследований отобрали образцы воды, которую пил скот, и почвы возле колодца.

"Экспертиза показала, что во всех образцах обнаружены остатки пестицидов – препаратов "Дихлорфос", "Диметоат", "Паратионметил", "Хлорпирифос". Это и послужило причиной отравления", – рассказал замруководителя Управления ветеринарии Асылтас Тлеубаев.

Всего в стаде было 157 животных.

Ранее в управлении сообщали, что у всего скота были прививки, его заносили в базу по идентификации сельскохозяйственных животных. В ведомстве подозревали отравление – рядом с базой проводили обработку картофельных полей против колорадского жука.