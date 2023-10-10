  • 10 Октября, 18:37
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Массовые рассылки налоговых уведомлений: в Минфине предупредили о мошенниках

Сегодня, 18:00
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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

Казахстанцы стали массово получать на электронную почту уведомления о необходимости устранить нарушения, выявленные налоговыми органами по результатам камерального контроля. В Комитете госдоходов Министерства финансов РК прокомментировали ситуацию, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве назвали рассылку спамом и напомнили, что в соответствии с налоговым законодательством уведомления органов госдоходов могут быть направлены налогоплательщику (налоговому агенту) следующими способами:

  1. по почте заказным письмом через почтовую организацию;
  2. электронным способом в веб-приложение и (или) специальное мобильное приложение;
  3. через госкорпорацию "Правительство для граждан".

"Иных каналов для направления уведомлений не предусмотрено. В этой связи просим быть бдительными при получении подобного рода рассылок. Просим доверять и обращаться только к официальным источникам информации", - сообщили в КГД. 

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