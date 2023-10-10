Массовые рассылки налоговых уведомлений: в Минфине предупредили о мошенниках

Казахстанцы стали массово получать на электронную почту уведомления о необходимости устранить нарушения, выявленные налоговыми органами по результатам камерального контроля. В Комитете госдоходов Министерства финансов РК прокомментировали ситуацию, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве назвали рассылку спамом и напомнили, что в соответствии с налоговым законодательством уведомления органов госдоходов могут быть направлены налогоплательщику (налоговому агенту) следующими способами:

по почте заказным письмом через почтовую организацию; электронным способом в веб-приложение и (или) специальное мобильное приложение; через госкорпорацию "Правительство для граждан".