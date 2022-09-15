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Массовую перестрелку на АЗС предотвратили в Жамбылской области
Перестрелку восьми человек на АЗС предотвратили жамбылские полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Вооружённый конфликт произошёл 12 сентября. Группа лиц в возрасте от 30 до 43 лет хотела намеревалась выяснить отношение на территории местной автозаправочной станции. На место прибыли сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью областного департамента полиции.
"На место происшествия по оперативной информации незамедлительно прибыли сотрудники УБОП ДП Жамбылской области. Территорию АЗС оцепили, а участников конфликта задержали и обыскали. В результате операции у задержанных изъято охотничье оружие", - говорится в сообщении полиции.
В ходе предварительного следствия установлены восемь участников конфликта. По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 части 2 УК РК - "Незаконное хранение и перевозка оружия". Назначена экспертиза.
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