Массовое отравление в туркестанской школе: О состоянии пострадавших рассказали врачи
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Врачи рассказали о состоянии отравившихся в туркестанской школе педагогов и учеников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление здравоохранения региона.
В облздраве сообщили, что 5 февраля медики осмотрели 12 преподавателей и 30 учащихся, отравившихся химическим веществом (краской). Троих учителей сначала доставили в центральную больницу Сарыагашского района, но позже отпустили на амбулаторное лечение.
А 6 февраля в местную поликлинику обратились ещё шесть учителей и два ученика.
"Состояние всех больных удовлетворительное, в стационарной помощи не нуждаются. Все обследованные пациенты находятся под строгим наблюдением медицинского персонала. Дополнительные сотрудники школы и учащиеся будут уведомлены", - сообщили в управлении здравоохранения.
В Комитете по охране прав детей Минпросвещения РК отметили, что распространяющаяся информация о пищевом отравлении не соответствует действительности. Дети почувствовали дискомфорт из-за запаха краски, и им вызвали скорую помощь.
Ранее сообщалось, что массовое отравление произошло в школе в Сарыагашском районе Туркестанской области. По факту инцидента районная прокуратура проводит проверку.
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