Массовое отравление в туркестанской школе: О состоянии пострадавших рассказали врачи

Врачи рассказали о состоянии отравившихся в туркестанской школе педагогов и учеников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление здравоохранения региона.

В облздраве сообщили, что 5 февраля медики осмотрели 12 преподавателей и 30 учащихся, отравившихся химическим веществом (краской). Троих учителей сначала доставили в центральную больницу Сарыагашского района, но позже отпустили на амбулаторное лечение.

А 6 февраля в местную поликлинику обратились ещё шесть учителей и два ученика.

"Состояние всех больных удовлетворительное, в стационарной помощи не нуждаются. Все обследованные пациенты находятся под строгим наблюдением медицинского персонала. Дополнительные сотрудники школы и учащиеся будут уведомлены", - сообщили в управлении здравоохранения.

В Комитете по охране прав детей Минпросвещения РК отметили, что распространяющаяся информация о пищевом отравлении не соответствует действительности. Дети почувствовали дискомфорт из-за запаха краски, и им вызвали скорую помощь.

Ранее сообщалось, что массовое отравление произошло в школе в Сарыагашском районе Туркестанской области. По факту инцидента районная прокуратура проводит проверку.