Массовое отравление произошло в туркестанской школе

Массовое отравление произошло в школе в Сарыагашском районе Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление образования региона.

"В понедельник ученики и учителя после прихода в школу почувствовали недомогание, школьная медсестра оказала им первую помощь. Была вызвана бригада скорой помощи, 29 детей и 10 учителей доставили в больницу на обследование. 29 учеников и восемь учителей отпустили домой после стабилизации их состояния здоровья. Два учителя находятся в больнице", — сообщили в управлении.

Пострадавшие ученики в ближайшие три дня будут обучаться дистанционно. По факту инцидента районная прокуратура проводит проверку.

"По её итогам в отношении директора школы и заместителей будут приняты соответствующие меры", — отметили в управлении.