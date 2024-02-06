Массовое отравление произошло в туркестанской школе
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Массовое отравление произошло в школе в Сарыагашском районе Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление образования региона.
"В понедельник ученики и учителя после прихода в школу почувствовали недомогание, школьная медсестра оказала им первую помощь. Была вызвана бригада скорой помощи, 29 детей и 10 учителей доставили в больницу на обследование. 29 учеников и восемь учителей отпустили домой после стабилизации их состояния здоровья. Два учителя находятся в больнице", — сообщили в управлении.
Пострадавшие ученики в ближайшие три дня будут обучаться дистанционно. По факту инцидента районная прокуратура проводит проверку.
"По её итогам в отношении директора школы и заместителей будут приняты соответствующие меры", — отметили в управлении.
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