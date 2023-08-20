  • 20 Августа, 09:33
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Массовое отравление шаурмой произошло в России

Сегодня, 09:28
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 09:28
Сегодня, 09:28
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Фото: pixabay.com

Во Владимире получили пищевое отравление 76 человек, среди них 19 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Пострадавшие приобретали шаурму в пяти предприятиях общественного питания быстрого обслуживания города Владимира с 15 по 17 августа. На всех объектах выявлено неудовлетворительное санитарно-техническое состояние, их работа временно приостановлена, помещения и оборудование, предназначенные для приготовления шаурмы и хранения пищевого сырья, опечатаны.

По предварительным результатам лабораторных исследований, причиной отравления стала сальмонелла, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

"В период с вечера 18 августа и в ночь на 19 августа 2023 года за медицинской помощью обратились 20 человек, в том числе 6 детей, заболевание которых связано с употреблением в пищу шаурмы. Таким образом, всего пострадало 76 человек, в том числе 19 детей", — говорится в сообщении. Днем 18 августа сообщалось о 56 случаях отравления.

Поясняется, что было госпитализировано 34 человека, в том числе 11 детей. Другие 42 пострадавших находятся на амбулаторном лечении. Состояние всех заболевших оценивается как средней степени тяжести. Причиной отравления, по предварительным результатам анализа биоматериалов от больных, стала сальмонелла.

Проверку по фактам отравления также организовали в прокуратуре Владимирской области, сообщили в пресс-службе ведомства. 

 

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