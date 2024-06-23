Массовое отравление детей в Бурабае: главсанврач рассказала подробности

В Бурабайском районе Акмолинской области зарегистрировано массовое отравление детей. На сегодня уточняется, что в больницу города Щучинска обратились 17 ребятишек, их состояние удовлетворительное. Подробности происшествия в интервью корреспонденту BaigeNews.kz рассказала главный санитарный врач региона Айнагуль Мусина.

"К нам поступила экстренная информация, что 14 детей из-за плохого самочувствия обратились в больницу в Щучинске за медицинской помощью. У них отмечались рвота и жидкий стул, слабость. Диагноз — пищевая токсикоинфекция. Сначала было 14 человек, потом, когда на место выехали медработники и осмотрели всех детей, выявили ещё троих", — уточнила главный санитарный врач Акмолинской области.

Она подчеркнула, все эти ребятишки находились не в детском лагере, а в зоне отдыха.

"Выяснилось, что общественный фонд из Алматы организовал выезд для своих сотрудников и снял для них базу отдыха. То есть речь идёт о детях этих сотрудников. Это домики, куда они завезли свои продукты, организовали свою кухню, со своими поварами. И вот 20 июня они заехали в эту зону отдыха, 21 числа пообедали, примерно в 15 часов дети почувствовали симптомы отравления и сразу обратились в больницу", — отметила Айнагуль Мусина.

В настоящее время санитарно-эпидемиологическая служба проводит эпидрасследование, отобраны лабораторные пробы на бактериологический анализ. Результаты будут готовы примерно в среду.

"Сейчас всё в работе – пробы воды, остатки пищи и продуктов, смывы. Обследовали поваров и всех сотрудников, ждём результаты, чтобы установить причину отравления. Скорее всего, это пищевой продукт. Со слов пострадавших, были сырники и самса невкусные. Самсу они тоже готовили сами, а вот продукты закупали в разных торговых точках – на рынке, в магазинах. Также могу добавить, что уже на беглый взгляд не соблюдались условия. К примеру, кухня была в приспособленном помещении, не соблюдались санитарные требования", – пояснила руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

В деле также разбираются правоохранительные органы. По словам Мусиной, по факту массового пищевого отравления полиция возбудила уголовное дело. В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области отметили, что вопрос комментирует прокуратура. В надзорном же органе пока уточнений не дают.

Сейчас все дети чувствуют себя удовлетворительно, никого госпитализировать не пришлось. Как сообщалось ранее, им промыли желудки, кому-то поставили капельницы.

Как отметила Айнагуль Мусина, с начала летнего сезона в Акмолинской области это первый случай массового пищевого отравления. Главный санитарный врач напомнила несколько актуальных рекомендаций, как уберечь себя и близких.

"Во-первых, детей нужно размещать на специализированных объектах, которые предназначены именно для их отдыха. Ежегодно перед началом сезона они проходят контроль, проходят лабораторные обследования, получают заключение и только потом приступают к работе. В целом, у любой базы отдыха нужно спрашивать, есть ли разрешительные документы. Далее – условия хранения продуктов, в том числе дома. Сейчас на улице жарко, поэтому если видно какие-то признаки порчи продовольствия – внешний вид, неприятный, кисловатый запах, разумеется, не использовать в пищу. Особенно это касается "молочки", яиц, колбас и других скоропортящихся продуктов. Тот же суп, если он простоял полдня не в холодильнике, даже если нет кислого запаха, бактерии уже размножаются. Поэтому нужно готовить блюда в небольших объёмах и хранить строго в холодильнике", – подчеркнула Айнагуль Советовна.

Настороже нужно быть также с овощами, фруктами и зеленью.