14 детей получили отравление на отдыхе в Акмолинской области

14 детей обратились в медучреждение Бурабайского района с признаками отравления после завтрака в гостевом доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Kazinform.

По словам директора ТОО "Авиценна-Бурабай" Евгения Бекаева, 22 июня с 01.00 до 06.15 часов в приёмный покой больницы с признаками отравления обратилось 14 детей в возрасте от 8 до 17 лет. Все они проживали в гостевом доме.

"В ходе опроса детей установлено, что все они прибыли 20 июня, у всех выезд 22 июня. Цель поездки — частный отдых. 21 июня, позавтракав (все дети ели разную еду: жаркое, борщ, сырники и т.д. — прим.), симптомы отравления появились после завтрака, но обращаться дети стали только ближе к ночи. При этом дети поступали по два-три человека через определенный промежуток времени", — рассказал Евгений Бекаев.

Медики оказали детям помощь. 12 ребятам промыли желудок, трём детям провели по инфузионную терапию. У всех 14 детей взяли анализы. Также поступившим поставили противорвотные уколы и спазмолитики.

Отмечается, что большая часть детей уехала сразу после оказания медпомощи, остальная часть — после непродолжительного наблюдения врачом. При этом администраторы предупреждали, чтобы дети не уходили, однако дети сообщили, что им нужно ехать.

Медики передали экстренное сообщение по факту отравления в управление санитарно-эпидемиологического контроля по Бурабайскому району. Теперь санврачи должны провести проверку. Собственник гостевого дома уверяет, что услуги по питанию пострадавшим детям не предоставлялись их организацией.