Массовая вакцинация детей против кори начнётся в Астане

С 5 декабря начнется иммунизация детей в возрасте от 2 до 4 лет 11 месяцев 29 дней.

С начала года в Астане зарегистрировали 93 подтвержденных случаев заболеванию корью в 52 детских садах, 41 – в 33 школах, 20 – в трех вузах. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций города сообщила главный государственный санитарный врач Астаны Сархат Бейсенова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

"За истекший период в организованных коллективах зарегистрировано: 93 подтвержденных случая в 52 ДДУ, из них в 14 детских садах было зарегистрировано от 2 до 9 случаев, в остальных по одному случаю. Надо отметить, что из 93 случаев кори, 88 или 95% заболевших детей, посещающие ДДУ не имели прививки", - сообщила главный санврач.

В 33 школах города корью заболел 41 ученик. Среди заболевших школьников 88% или 36 случаев также не имели прививки.

По информации Сархат Бейсеновой, рост количества отказов от профилактических прививок, необоснованные медицинские отводы и низкий охват иммунизации привел к накоплению неиммунной прослойки населения к вакциноуправляемым инфекциям, что в свою очередь дал рост и распространение этой инфекции.

" В столице последний пик заболеваемости был в 2019 году и благодаря проведению вакцинации против этой инфекции заболеваемость корью снизилась вплоть до отсутствия регистрации в 2021-22 годах. Чтобы заболеть корью, не обязателен тесный контакт с больным, так как вирус передается воздушно-капельным путем при кашле и чихании. Для этой инфекции характерна 100% восприимчивость. При малейшем подозрении на корь следует немедленно обратиться к врачу. Это важно для скорейшей постановки диагноза, начала лечения и принятия противоэпидемических мер в коллективе, который посещал заболевший", - отметила санврач.

В связи со сложившейся ситуацией и с целью прекращения дальнейшего распространения инфекции постановлением Главного государственного санврача Казахстана с 6 ноября текущего года планируется начать проведение дополнительной массовой иммунизации против кори, краснухи и паротита (ДМИ против кори) детям в возрасте от 6 месяцев до 10 месяцев 29 дней.