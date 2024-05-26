Массовая драка выпускников в Мангистау: родители извинились за поведение детей
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Родителей выпускников, которые накануне устроили массовую драку в селе Боранкул Мангистауской области записали видеообращение, в котором просят прощение за поведение своих детей, передаёт BaigeNews.kz.
Кадры с извинениями публикуют местные паблики.
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Сельчане рассказали, что каждый год по традиции выпускники собираюся вместе, затем идут пешком от школы до сельской администрации и там делают фото на память. Детей сопровождали 7-8 родителей. Конфликт произошёл между бывшими учениками двух школ. К счастью, обошлось без пострадавших.
Родители признались, что даже не заметили, как началась драка.
"Мы просим прощения, что допустили такой инцидент. Администрация школ в этом не виновата. В следующий раз этого не повторится, мы обещаем, — сказали родители выпускников.
Известно, что дети также попросили прощения у учителей и родителей.
Напомним, 25 мая соцсети облетело видео драки между выпускниками. Полиция задержала 47 несовершеннолетних участников конфликта.
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