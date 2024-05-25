Массовая драка выпускников в Актау попала на видео
Сегодня, 19:49
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Сегодня, 19:49Сегодня, 19:49
230Фото: скриншот с видео
В Сеть просочилось видео массовой драки выпускников школы в Актау, передаёт BaigeNews.kz.
На кадрах видно, как десятки подростков в школьной форме с лентами выпускников громко кричат, дерутся и кидают друг в друга камни. О причине конфликта между школьниками, не сообщается.
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Издание Lada.kz сообщает, что по факту хулиганства возбуждено уголовное дело.
По данным департамента полиции Мангистауской области, задержаны и доставлены в полицию 47 несовершеннолетних участников потасовки.
В настоящее время проводится расследование. Иная информация в интересах следствия не разрешается.
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