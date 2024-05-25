Массовая драка выпускников в Актау попала на видео

В Сеть просочилось видео массовой драки выпускников школы в Актау, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах видно, как десятки подростков в школьной форме с лентами выпускников громко кричат, дерутся и кидают друг в друга камни. О причине конфликта между школьниками, не сообщается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 112 - Ақтау - Актау (@112_aktau)

Издание Lada.kz сообщает, что по факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

По данным департамента полиции Мангистауской области, задержаны и доставлены в полицию 47 несовершеннолетних участников потасовки.

В настоящее время проводится расследование. Иная информация в интересах следствия не разрешается.