  • 25 Мая, 21:26
  • BAIGENEWS

Массовая драка выпускников в Актау попала на видео

Сегодня, 19:49
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скриншот с видео Сегодня, 19:49
Сегодня, 19:49
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Фото: скриншот с видео

В Сеть просочилось видео массовой драки выпускников школы в Актау, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах видно, как десятки подростков в школьной форме с лентами выпускников громко кричат, дерутся и кидают друг в друга камни. О причине конфликта между школьниками, не сообщается.

 
 
 
 
 
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Публикация от 112 - Ақтау - Актау (@112_aktau)

Издание Lada.kz сообщает, что по факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

По данным департамента полиции Мангистауской области, задержаны и доставлены в полицию 47 несовершеннолетних участников потасовки.

В настоящее время проводится расследование. Иная информация в интересах следствия не разрешается.

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