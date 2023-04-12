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Масштабный ремонт дорог проведут в Усть-Каменогорске
Аким Усть-Каменогорска планирует провести масштабные дорожные работы как минимум дважды за лето. Открыв сезон дорожных работ в городе, Жаксылык Омар обозначил, что его первый этап завершится довольно быстро, передает BaigeNews.kz.
Провести замену покрытия на двухслойный щебеночно-мастичный асфальт в Усть-Каменогорске хотят на 16-ти участках. Это 11 городских улиц, один мост, а также дороги в пяти окраинных поселках, которые ремонтируют в рамках общегородской программы "Развитие микрорайонов".
Общая протяженность этих участков превышает 16 километров. Среди них и одна из главных магистралей Усть-Каменогорска – проспект Абая. Хотя, намерение справиться с этим объемом к началу лета не вызывает сомнений у большинства устькаменогорцев.
Именно Жаксылык Омар внедрил в городе традицию начинать асфальтовые работы еще в апреле. До этого устькаменогорские коммунальщики “запрягали” куда дольше. А в последние два года в городе даже умудряются проводить ремонты в два этапа: в мае-июне и в июле-августе. Это позволило заметно увеличить число ремонтируемых дорог.
В этом году аким обещал устькаменогорцам вновь рассмотреть проведение второго этапа ремонтов.
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