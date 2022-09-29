Масштабные кибератаки на Казнет продолжаются - ГТС

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АО "Государственная техническая служба" сообщает, что сегодня утром вновь были зафиксированы масштабные кибератаки на Казнет, передаёт BaigeNews.kz.

Это обстоятельство отражается на работе интернет-соединений во всех регионах страны.

"Техническими специалистами АО "ГТС" ведутся работы по нейтрализации угроз", сообщили в ведомстве.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АО "ГТС" (@state_technical_service)

Ранее сообщалось, что Государственная техническая служба в течение нескольких дней фиксирует масштабные DDoS-атаки на казахстанский сегмент Интернета.