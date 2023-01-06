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Масштабное отключение газа и отопления в Шымкенте: ремонт завершён Сегодня, 18:03
161
Сегодня, 18:03
161

Масштабное отключение газа и отопления в Шымкенте: ремонт завершён

В Шымкенте завершили ремонт газопровода, из-за аварии на котором значительная часть города осталась без отопления и газа, передаёт BaigeNews.kz.

"Ремонтные  работы завершены, опрессовка (продувка) закончена. Начались работы по возобновлению подачи газа", - сообщили в компании "КазТрансГаз Аймак".

Напомним, в связи с аварией на газопроводе высокого давления подачу голубого топлива приостановили в микрорайоны "Наурыз", "Туран", "Туркестан", "Бам", "Нурсат", "Кайтпас", район административного-делового центра.

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#газ #авария #Шымкент
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:03
161
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