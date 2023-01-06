В Шымкенте произошло масштабное отключение газа и тепла из-за аварии

В Шымкенте часть города осталась без тепла и газа из-за утечки на газопроводе, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в пресс-службе "КазТрансГаз Аймак". Из-за остановки подачи газа перестали работать и некоторые котельные.

"В связи с возникновением аварийной ситуации на газопроводе высокого давления, уведомляем о приостановлении подачи газа для потребителей нижеследующих участков и объектов города: микрорайоны (включая объекты жилого, общественного и коммерческого назначения): "Наурыз", "Туран", "Туркестан", "Бам", "Нурсат", "Кайтпас", район административного-делового центра. Котельные: ЖК "Тумар", ЖК "Дендропарк", ЖК "Биик", "Сайман", ЖК "Наурыз парк", микрорайон "Нурсат". Прочие объекты: гостиница "Казына", гостиница "Рамада", ТЦ "Гипер Хаус" и объекты, находящиеся вдоль проспекта Байдибек би от кольца "Бозарык" до улицы Рыскулова", - сообщили в газовой компании.

Там заверили, что после проведения ремонтных работ подача газа будет восстановлена.