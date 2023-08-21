Маслихат Астаны опроверг информацию о дефиците мест в Национальном пантеоне

Председатель маслихата Астаны Ерлан Каналимов заявил о том, что мест в Национальном пантеоне в столицедостаточно, а сам проект ещё не завершён, передает BaigeNews.kz. Об этом Каналимов сообщил на брифинге в столичном акимате.

"В рамках первого проекта мы уже его посещали, выездное совещание было. На сегодняшний день по пантеону не четыре места, там более 40 мест имеется. Этого достаточно. Потому что по пантеону есть отдельное положение, утвержденное постановлением правительства", – сказал Каналимов.

По словам глава маслихата, пантеон могут переименовать, так как нынешнее название не совсем подходит для менталитета казахов.

Возможно, да, с наименованием пантеона, может быть, мы подумаем еще как-то по-другому назвать. Но это уже совместно с министерством будем обсуждать. И акиматом также", – добавил Каналимов.

Ранее сообщалось, что в Национальном пантеоне заканчиваются свободные места. Из 25 мест захоронений, заняты уже 21.