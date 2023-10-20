Маржикпаев раскритиковал выступление борцов на Азиаде

Министерство туризма и спорта РК приступило к заслушиванию федераций по видам спорта по итогам прошедших Азиатских игр, передаёт BaigeNews.kz.

Представители федерации греко-римской, вольной и женской борьбы доложили об итогах выступления борцов и изложили сложившуюся ситуацию. Поскольку главный тренер по греко-римской борьбе Юрий Мельниченко отсутствовал, министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев сделал замечание руководству федерации и отметил неудовлетворительное выступление наших атлетов. Он отметил слабую функциональную и физическую подготовку спортсменов.

"Первый период борются, а во втором уже выдыхаются. Нет индивидуальной программы подготовки. Надо создать пул потенциальных медалистов на ОИ 2024 и предоставить им максимальные условия", - заметил глава ведомства.

Затем свой отчёт представили представители федерации водных видов спорта. Женская сборная по водному поло завоевала бронзу, выполнив программу минимум, но перед ними стояла задача подняться на вторую ступень пьедестала. Мужская сборная также не сумела пробиться в финал и также стала бронзовыми призёрами. Из-за этого они не смогут участвовать в предстоящих Олимпийских играх в Париже.

Главный тренер Дамир Темирханов отметил, что за год до Ханджоу команда обновилась на половину. Многие ключевые игроки из-за возраста покинули сборную, и поэтому возникли вопросы по наигранности команды.

Министр дал удовлетворительную оценку по итогам выступления наших пловцов, поскольку план завоевать две медали на Азиаде был выполнен.