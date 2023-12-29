Маркировку лекарств и ювелирных изделий введут в Казахстане в 2024 году
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Премьер-министр поручил ввести административную ответственность за реализацию немаркированных товаров.
Введение маркировки лекарственных средств и ювелирных изделий обсудили на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова с участием представителей НПП "Атамекен", передаёт BaigeNews.kz.
Сегодня в республике подлежат маркировке табачные изделия и обувь. Внедрение данной меры позволило обеспечить прослеживаемость товаров, эффективно выявлять нелегальную продукцию, снизить теневой оборот и повысить налоговые поступления в бюджет. В целом маркировка призвана защитить добросовестных предпринимателей и обезопасить потребителей.
Введение маркировки лекарственных средств запланировано на 1 июля 2024 года. Проводится работа по обеспечению готовности аптек, аптечных складов и частных организаций здравоохранения.
Маркировку ювелирных изделий планируют внедрить также с 1 июля 2024 года. Пилотный проект завершён в октябре.
По итогам обсуждения премьер-министр поручил в установленном порядке ввести административную ответственность за реализацию немаркированных товаров, а также принять меры по совершенствованию механизма отбора товаров для проведения маркировки в пилотном режиме.
Работа в данном направлении будет продолжена. В 2024 году запланировано проведение пилотных проектов по моторным маслам, пиву и пивным напиткам.
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