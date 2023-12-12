Марка "сделано в Казахстане" должна стать символом лучшей продукции - Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил в своём выступлении о главной цели конкурса "Алтын сапа", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Нам пора стать нацией, которая не только учится, но и может научить других. Мы должны стать государством, которое не только потребляет, но и производит. Я не раз говорил об этом. Марка "сделано в Казахстане" должна стать символом самого высокого качества, символом лучшей продукции. В этом заключается главная цель конкурса "Алтын сапа", - сказал президент.

Он отметил, что при этом представители бизнеса должны глубоко осознавать ответственность перед населением.

"Честный гражданин – "Адал азамат" – думает не только о собственном благополучии. Он также заботится о родном ауле и крае, в котором он работает. Именно такие предприниматели должны получать поддержку и признание общества. Действительно, это самая благородная миссия – служение родной стране", - подчеркнул Глава государства.

По словам президента, в этом году участники конкурса "Парыз" приняли активное участие в различных социальных проектах. На благотворительные цели вложено около 80 миллиардов тенге. Создано более шести тысяч новых рабочих мест. Наши граждане, которые делятся своими доходами со своей страной, достойны самого глубокого уважения.