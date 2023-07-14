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primeminister.kz Сегодня, 14:45
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Сегодня, 14:45
193
Фото: primeminister.kz

Марат Кульдиков освобожден от должности вице-министра по ЧС страны

Постановлением правительства нашей страны Кульдиков Марат Мухаметкалиевич освобождён от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК согласно поданному заявлению, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, ранее он подал рапорт об отставке после критики Токаева.

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Сегодня, 14:45
193
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