Маньяк в посёлке Восточный: рассылку прокомментировали в полиции
Вчера, 22:56
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Вчера, 22:56Вчера, 22:56
152Фото: polisia.kz
В соцсетях и мессенджерах распространяют информацию о неком маньяке, орудующем в области Абай. В департаменте полиции региона прокомментировали рассылку, передаёт BaigeNews.kz.
"Информация, распространяемая в чатах WhatsApp, относительно маньяка на посёлке Восточный, не соответствует действительности. Предупреждаем об ответственности за распространение ложной информации и призываем граждан доверять только официальным источникам", - сказано в сообщении в Telegram-канале департамента полиции.
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