  • 27 Апреля, 00:28
  • BAIGENEWS

Маньяк в посёлке Восточный: рассылку прокомментировали в полиции

Вчера, 22:56
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
polisia.kz Вчера, 22:56
Вчера, 22:56
152
Фото: polisia.kz

В соцсетях и мессенджерах распространяют информацию о неком маньяке, орудующем в области Абай. В департаменте полиции региона прокомментировали рассылку, передаёт BaigeNews.kz.

"Информация, распространяемая в чатах WhatsApp, относительно маньяка на посёлке Восточный, не соответствует действительности. Предупреждаем об ответственности за распространение ложной информации и призываем граждан доверять только официальным источникам", - сказано в сообщении в Telegram-канале департамента полиции.

Самое читаемое

Наверх