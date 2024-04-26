Маньяк в посёлке Восточный: рассылку прокомментировали в полиции

В соцсетях и мессенджерах распространяют информацию о неком маньяке, орудующем в области Абай. В департаменте полиции региона прокомментировали рассылку, передаёт BaigeNews.kz.

"Информация, распространяемая в чатах WhatsApp, относительно маньяка на посёлке Восточный, не соответствует действительности. Предупреждаем об ответственности за распространение ложной информации и призываем граждан доверять только официальным источникам", - сказано в сообщении в Telegram-канале департамента полиции.