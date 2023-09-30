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Маму оставленного в чайхане младенца нашли актюбинские полицейские

Сегодня, 21:07
АВТОР
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t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 21:07
Сегодня, 21:07
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Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейские разыскали мать малыша, оставленного в чайхане центрального рынка в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Женщина попросила случайную знакомую присмотреть за ребёнком несколько минут, пока она сходит к знакомой за деньгами, и не вернулась. 

Прождав до вечера, работница чайханы позвонила в полицию.

Сотрудники ювенальной полиции доставили малыша в дом малютки.

"Полицейскими установлена и доставлена в отдел полиции 31-летняя женщина, проживающая в Актобе на съёмной квартире. Она пояснила, что встретила знакомых, с которыми распивала спиртные напитки. На нее составлен протокол по части 1 статьи 127 КоАП РК. Мать ребёнка поставлена на профилактический учет", — рассказали в ведомстве.

 

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