Маму оставленного в чайхане младенца нашли актюбинские полицейские

Полицейские разыскали мать малыша, оставленного в чайхане центрального рынка в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Женщина попросила случайную знакомую присмотреть за ребёнком несколько минут, пока она сходит к знакомой за деньгами, и не вернулась.

Прождав до вечера, работница чайханы позвонила в полицию.

Сотрудники ювенальной полиции доставили малыша в дом малютки.