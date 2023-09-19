Мама совершила ДТП: ребёнок отдал мошенникам 700 тысяч тенге в Актобе

В Актобе жертвой мошенников стала 10-летняя девочка. Ребёнку сказали, что её мама совершила аварию с пострадавшими, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Некая женщина позвонила на домашний телефон и сообщила поднявшей трубку девочке, что её мама сбила пешехода и для её освобождения нужно много денег.

"Для убедительности лже-следователь передала телефон “маме”, которая слёзно просила дочь передать все сбережения, которые находились дома. В панике девочка даже не поняла, что с ней говорит посторонняя, и не перезвонила маме", - сообщили в полиции.

Мошенники проинструктировали девочку, как передать деньги. Их сообщник забрал пакет с 700 тысячами тенге.

Обман раскрылся, когда мама вернулась домой.

Сотрудниками полиции задержан 23-летний подозреваемый. Он признал вину и рассказал, что познакомился с неизвестным ему мужчиной в социальных сетях. Тот предложил работу. Задача была в том, чтобы забрать у потерпевшей деньги и перевести всю сумму на указанный счёт “работодателя”.

По факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 190 УК РК - “Мошенничество”.