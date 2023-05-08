Мальчик с фотографии 18-летней давности разыскал Мадину Садвакасову

Фото: Акимат области Абай

Необычный сюрприз устроил казахстанской певице Мадине Садвакасовой поклонник её творчества на концерте, посвещенном Дню защитника Отечества в Семее, передаёт BaigeNews.kz.

После выступления Садвакасовой на площади Абая, парень встречал исполнительницу с букетом цветов и фотоснимком, сделанным 18 лет назад. На фото ещё юная Мадина держит на руках малыша.

Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

18 лет спустя он вырос и пришёл на концерт любимой артистки. Этим событием певица поделилась в сторис в Instagram.

Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Отметим, на большом праздничном концерте в Семее также выступила коллега Мадины по цеху — Жанар Дугалова. Кроме того свое творчество жителям демонстрировали артисты театра и областной филармонии, городского Дворца культуры, музыкальные и танцевальные коллективы, а также военнослужащие.