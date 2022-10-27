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Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан Сегодня, 17:46
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Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан

Малазийская авиакомпания Air Asia планирует открыть рейсы в Казахстан. Об этом стало известно на встрече министра индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбека Ускенбаева с коммерческим директором группы компании Air Asia Aviation Group госпожой Карен Чан, передаёт BaigeNews.kz.

Стороны обсудили вопросы регулярного пассажирского и грузового авиасообщения между Казахстаном и Малайзией. Представители Air Asia Aviation Group подтвердили планы авиакомпании запустить на первом этапе рейсы из Куала-Лумпура (Air Asia X) и Бангкока (Thai Air Asia X) в Алматы частотой четыре раза в неделю по каждому маршруту и следующим этапом в Астану частотой три рейса в неделю.

Также Air Asia планирует создать "виртуальный хаб" на территории Казахстана и выполнять полёты с пятой степенью "свободы воздуха" в Стамбул, Париж, Франкфурт и Лондон.

Ожидается, что открытие рейсов между странами будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических взаимоотношений, туризма и делового сотрудничества.

Air Asia является самой крупной бюджетной авиакомпанией в Азии. Она начала деятельность в 1996 году. Авиакомпанией перевезено более 600 миллионов пассажиров. Компания осуществляет полёты по более чем по 400 направлениям в 25 странах мира. Парк воздушных судов насчитывает более 250 единиц.

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#авиарейсы #экономика #КГА
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:46
175
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