Малайзия приняла закон об отмене обязательной смертной казни

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Парламент Малайзии принял законопроект об отмене обязательной смертной казни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на передает МИА "Казинформ".

Как пишет местное агентство TheStar, поправки в законопроект об отмене обязательной смертной казни внес замминистра Малайзии по правовым вопросам Рамкарпал Сингх. Он уточнил, что это не значит, что смертная казнь отменяется полностью, в некоторых случаях она будет предусмотрена законом.

В законопроекте также предлагалось предоставить судьям право назначать тюремные сроки до 40 лет вместо смертной казни.

Рамкарпал Сингх добавил, что при принятии поправок в законопроект учитывались чувства и мнения семей тех, кто подвергся смертной казни, права приговоренного к данной мере наказания и степень соответствия смертного приговора преступлению.