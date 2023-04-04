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pixabay.com Сегодня, 08:14
257
Сегодня, 08:14
257
Фото: pixabay.com

Малайзия приняла закон об отмене обязательной смертной казни

Парламент Малайзии принял законопроект об отмене обязательной смертной казни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на передает МИА "Казинформ".

Как пишет местное агентство TheStar, поправки в законопроект об отмене обязательной смертной казни внес замминистра Малайзии по правовым вопросам Рамкарпал Сингх. Он уточнил, что это не значит, что смертная казнь отменяется полностью, в некоторых случаях она будет предусмотрена законом.

В законопроекте также предлагалось предоставить судьям право назначать тюремные сроки до 40 лет вместо смертной казни.

Рамкарпал Сингх добавил, что при принятии поправок в законопроект учитывались чувства и мнения семей тех, кто подвергся смертной казни, права приговоренного к данной мере наказания и степень соответствия смертного приговора преступлению.

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Сегодня, 08:14
257
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