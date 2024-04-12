Максимально задействовать возможности науки в прогнозировании ЧС поручил Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета по науке и технологиям отметил, что масштабные паводки, лесные пожары и землетрясения в Алматы показали острую необходимость в качественном научном прогнозе, оценке вероятности и силы воздействия разного рода чрезвычайных ситуаций, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Президент считает, что важно максимально задействовать возможности науки в прогнозировании техногенных и природных катаклизмов, борьбе с изменением климата.

Наука не может существовать в отрыве от насущных вопросов развития государства. Она должна служить обществу и стране, а, значит, носить не абстрактный, а прикладной характер, приносить пользу в повседневной жизни. Сама жизнь подтверждает, что отсутствие научного подхода чревато тяжелыми негативными последствиями.

"Масштабные паводки, лесные пожары и землетрясения в Алматы показали острую необходимость в качественном научном прогнозе, оценке вероятности и силы воздействия разного рода чрезвычайных ситуаций. Приходится констатировать, что в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций за многие годы накопился ряд системных проблем. В первую очередь, это нехватка квалифицированных кадров и отсутствие должного научного сопровождения. Ситуация требует кардинального изменения подходов к работе"", - подчеркнул глава государства.

Так, принято решение о восстановлении гидромелиоративно-строительного института в Таразе с соответствующим материально-техническим обеспечением. В плачевном положении находится Институт сейсмологии. Правительству поручено внести конкретные предложения по повышению научного потенциала института, а также по развитию сейсмологии и инструментов наблюдения за сейсмическим режимом.

На территории Алматы будет проведено специальное сейсмологическое исследование. Акимат выделит средства на проведение трехлетних научно-исследовательских работ. Перед нами также стоят задачи прогнозирования и предупреждения энергетических сбоев, эпидемий, засух. Профильным министерствам и акиматам следует пересмотреть программы развития отраслей и регионов с учетом возможных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. В эту работу нужно вовлечь научное сообщество, экспертов в области гидрологии, климатологии, географии, инженерии и так далее.

Президент подчеркнул, что госорганы должны везде опираться на качественное научное сопровождение. Это крайне важная задача. Решения должны тщательно прорабатываться, обосновываться и только потом приниматься. Поэтому ученые, исследовательские центры страны должны обладать всем необходимым инструментарием для анализа и прогнозирования ситуации.

"Как я уже сказал, в последние годы в мире фиксируется значительный рост числа природных и техногенных катастроф. Непосредственное влияние на это оказывают климатические изменения, провоцируемые индустриализацией и урбанизацией. По некоторым оценкам, уже в ближайшие пять лет эта тенденция может привести к тому, что мировая экономика потеряет около пяти триллионов долларов. Поэтому вопросы охраны окружающей среды для нас имеют приоритетное значение.

Огромный вклад в изучение климатических изменений вносит Региональный гляциологический центр, созданный в 2020 году в Алматы решением ЮНЕСКО. Ученые не только исследуют таяние ледников, но и ищут пути снижения уязвимости к селевым потокам, прорывам ледниковых озер.

Токаев также указал на необходимость в полной мере использовать потенциал Гляциологического центра. Задача обеспечения центра зданием Правительством решается. Теперь особого внимания требует вопрос продления соглашения между Правительством Казахстана и ЮНЕСКО о деятельности Гляциологического центра, которое заканчивается в этом году.

В 2026 году в Казахстане будет проведен Региональный климатический саммит под эгидой ООН.

"Это важное мероприятие даст нам хорошую возможность обратить внимание международного сообщества на проблемы таяния ледников, обмеления рек и озер, опустынивания, деградации земель. Нужно уже сейчас начать подготовку к Саммиту, который, уверен, будет способствовать консолидации усилий ученых, экспертов, политиков для поиска ответов на региональные и глобальные экологические вызовы", - сказал президент Казахстана.

В Акорде под председательством президента Касым-Жомарта Токаева проходит заседание Национального совета по науке и технологиям. Президент высказался о текущей ситуации с паводками в Казахстане.