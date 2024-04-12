Обстановка очень сложная – Токаев о ситуации с паводками

Сегодня крайне актуальной задачей является предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения. Об этом на заседании Национального совета по науке и технологиям заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Прежде всего, хотел бы остановиться на текущей ситуации в стране. Как вам известно, ряд регионов страны серьезно пострадал от сильнейших наводнений, равных которых не было более 80 лет. Затоплены многие населенные пункты. В целом, обстановка очень сложная.



Сейчас Правительством в оперативном порядке принимаются все необходимые меры. Я дал соответствующие поручения. Ситуация с паводками находится на контроле. От стихийных бедствий страдают и другие страны. По всему миру происходят землетрясения, пожары и наводнения. Одним словом, глобальные климатические изменения привели к росту числа природных катаклизмов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил президент, в 1980-1985 годах в мире было зафиксировано около 1700 катастроф, а в 2010-2015 годах их количество превысило 3700.