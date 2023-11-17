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Максат Турлубаев возглавил Бюро нацстатистики Казахстана

Сегодня, 16:59
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СЦК Сегодня, 16:59
Сегодня, 16:59
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Фото: СЦК

Максат Турлубаев возглавил Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением Главы государства Турлубаев Максат Кайратович назначен руководителем Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

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