Максат Турлубаев возглавил Бюро нацстатистики Казахстана
Сегодня, 16:59
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Сегодня, 16:59Сегодня, 16:59
114Фото: СЦК
Максат Турлубаев возглавил Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Распоряжением Главы государства Турлубаев Максат Кайратович назначен руководителем Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
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