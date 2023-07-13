Макрону прислали конверт с отрезанным человеческим пальцем

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Неизвестные отправили в официальную резиденцию президента Франции Эмманюэля Макрона в Париже, Елисейский дворец, письмо с человеческим пальцем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Anadolu Ajansı.

Как сообщает издание Valeurs Actuelles, служба корреспонденции Елисейского дворца получила письмо по почте 9-10 июля.

По данным издания, в письме оказался отрезанный человеческий палец. Инцидент произошел в преддверии национального праздника Дня взятия Бастилии, который традиционно отмечается 14 июля.

Палец поместили в холодильник, в котором полицейские хранят свою еду, отмечает издание.

Позже полиция нашла человека, которому принадлежал палец. Дальнейшие подробности не приводятся.

Елисейский дворец отказался комментировать ситуацию.