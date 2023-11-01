  • 3 Ноября, 05:41
  • BAIGENEWS
Нового замакима назначили в Карагандинской области
Часть скалы обрушилась на трассу в ВКО
Токаев встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном
Минтуризма ищет инвестора для строительства горнолыжного курорта "Каскелен
ООН против переселения палестинцев на Синай
Правительству и нацбанку надо усилить координацию – глава НБ РК
В Казахстане зарегистрировано более 11 тысяч случаев кори
Государству возвращено месторождение никеля и кобальта стоимостью 5,6 трлн тенге
Токаев поручил разработать новое видение развития спортивной отрасли
Граждане 80 стран мира могут пребывать в Казахстане без визы
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Макрон дал высокую оценку отношениям между Казахстаном и Францией

1 Ноября, 13:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
akorda.kz 1 Ноября, 13:05
1 Ноября, 13:05
431
Фото: akorda.kz

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что Казахстан и Франция являются важными экономическими партнёрами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Я очень рад, что смог приехать сегодня в Астану и встретиться с Вами. Благодарю Вас за организацию этого визита, который происходит в важный год для нашего двустороннего партнерства. Мы сможем продвинуться по важным международным темам, подчеркнуть нашу приверженность Уставу ООН, таким принципам, как территориальная целостность, национальный суверенитет. Мы также сможем обсудить ключевые двусторонние вопросы.

Мы являемся важными экономическими партнерами. Кроме того, хочу отметить, что мы подпишем значимые контракты, которые позволят продвинуть стратегические и экономические отношения между нашими странами. Еще раз подчеркну, я очень рад встретиться сегодня с Вами и обсудить нашу совместную повестку", – сказал Президент Франции.

Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития казахско-французского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно- логистической и культурно-гуманитарной сферах.

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Ранее сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон прилетел в Казахстан с официальным визитом.

Самое читаемое

Наверх