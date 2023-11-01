Макрон дал высокую оценку отношениям между Казахстаном и Францией
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Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что Казахстан и Франция являются важными экономическими партнёрами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Я очень рад, что смог приехать сегодня в Астану и встретиться с Вами. Благодарю Вас за организацию этого визита, который происходит в важный год для нашего двустороннего партнерства. Мы сможем продвинуться по важным международным темам, подчеркнуть нашу приверженность Уставу ООН, таким принципам, как территориальная целостность, национальный суверенитет. Мы также сможем обсудить ключевые двусторонние вопросы.
Мы являемся важными экономическими партнерами. Кроме того, хочу отметить, что мы подпишем значимые контракты, которые позволят продвинуть стратегические и экономические отношения между нашими странами. Еще раз подчеркну, я очень рад встретиться сегодня с Вами и обсудить нашу совместную повестку", – сказал Президент Франции.
Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития казахско-французского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно- логистической и культурно-гуманитарной сферах.
Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
Ранее сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон прилетел в Казахстан с официальным визитом.
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