Махинацию с привезённой из РФ машиной расследуют в Акмолинской области
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Дорогой автомобиль обманным путём оформили на жителя Акмолинской области. Полицейские расследуют махинацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"В конце января в отдел полиции Ерейментауского района поступило заявление от жителя о том, что неизвестные лица оформили на него каким-то образом автомобиль стоимостью 20 миллионов тенге. По факту мошенничества начато досудебное производство", - сообщили в полиции.
Как удалось установить, в октябре прошлого года на заявителя оформлен Mercedes. В начале нового года пострадавшему пришло уведомление о том, что ему нужно уплатить налог в размере два миллиона тенге за данное транспортное средство.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 40-летнего мужчину, причастность которого к данному правонарушению проверяется.
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