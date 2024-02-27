Махинацию с привезённой из РФ машиной расследуют в Акмолинской области

Дорогой автомобиль обманным путём оформили на жителя Акмолинской области. Полицейские расследуют махинацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В конце января в отдел полиции Ерейментауского района поступило заявление от жителя о том, что неизвестные лица оформили на него каким-то образом автомобиль стоимостью 20 миллионов тенге. По факту мошенничества начато досудебное производство", - сообщили в полиции.

Как удалось установить, в октябре прошлого года на заявителя оформлен Mercedes. В начале нового года пострадавшему пришло уведомление о том, что ему нужно уплатить налог в размере два миллиона тенге за данное транспортное средство.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 40-летнего мужчину, причастность которого к данному правонарушению проверяется.