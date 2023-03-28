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Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана Сегодня, 19:08
212
Сегодня, 19:08
212

Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана

Президент Казахстана освободил от должности Мади Такиева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Такиев Мади Токешович освобождён от должности заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации президента Республики Казахстан", - говорится в официальном сообщении.

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Сегодня, 19:08
212
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