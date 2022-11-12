Лжетеррорист заставил спецслужбы искать бомбу в школах Петропавловска

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Неизвестный позвонил в Департамент по ЧС Северо-Казахстанской области, заявив, что в школах Петропавловска заложено взрывное устройство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Как сообщили в департаменте полиции СКО, инцидент произошёл 11 ноября в 9:30 часов.

"Специальные службы проверены школы города. Учащиеся и педагоги были временно эвакуированы, занятия отменены. Взрывных устройств и подозрительных предметов обнаружено не было. Данный факт был зарегистрирован в книге учета информации. Нарушений общественного порядка не допущено", — говорится в сообщении.

Полицейские напомнили, что согласно статье 273 Уголовного кодекса РК за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до пять лет.