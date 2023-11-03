Лжесотрудницу банка осудили в Астане

Женщину, представлявшуюся сотрудницей банка и обманувшую 37 человек на сумму более миллиарда тенге, осудили за мошенничество в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"Ш. в период с 24 сентября 2019 года по 14 октября 2022 года, представляясь сотрудником банка, предлагала потерпевшим внести деньги в осуществляемую ею деятельность, обещая ежемесячные выплаты в размере от 5% до 20% и оказание помощи в оформлении ипотечного займа в банке на выгодных условиях. Для правдоподобности она собственноручно выдавала расписки о возврате денежных средств с указанием срока. Таким образом, подсудимая обманным путём завладела и распорядилась по собственному усмотрению денежными средствами 37 потерпевших в особо крупном размере на общую сумму более миллиарда тенге", - сообщили в суде.