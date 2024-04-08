Лже-соцработники обокрали пенсионеров в Астане
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Полиция задержала подозреваемых мошенников, которые обкрадывали пожилых людей в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Злоумышленники заранее планировали свой преступный умысел.
"Обманным путем заходили в квартиры и, введя в заблуждение граждан, обещали организовать скидку на оплату коммунальных услуг. Сначала один из них заходил в дом и, пройдя на кухню, доставал блокнот и задавал пенсионерам различные вопросы, отвлекая их.
Воспользовавшись этим, второй парень проникал в дом и беспрепятственно крал ценные вещи. Так, из дома по улице Есенберлина они завладели деньгами в сумме 1,2 млн тенге, который 92-летний пенсионер накопил за долгие годы", - сообщили в полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции подозреваемые задержаны. По факту кражи ведется досудебное расследование.
"На данный момент установлено, что они причастны еще к трем эпизодам. Но реальная цифра может быть гораздо выше. В связи с этим мы просим граждан, пострадавших от незаконных действий этих людей, обратиться на канал 102", — говорит начальник отдела криминальной полиции УП района “Сарыарка” Медет Балтабек.