Лже-соцработники обокрали пенсионеров в Астане

Полиция задержала подозреваемых мошенников, которые обкрадывали пожилых людей в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Злоумышленники заранее планировали свой преступный умысел.

"Обманным путем заходили в квартиры и, введя в заблуждение граждан, обещали организовать скидку на оплату коммунальных услуг. Сначала один из них заходил в дом и, пройдя на кухню, доставал блокнот и задавал пенсионерам различные вопросы, отвлекая их.

Воспользовавшись этим, второй парень проникал в дом и беспрепятственно крал ценные вещи. Так, из дома по улице Есенберлина они завладели деньгами в сумме 1,2 млн тенге, который 92-летний пенсионер накопил за долгие годы", - сообщили в полиции.