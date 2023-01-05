Люди в военной форме управляли боевиками — генпрокурор о скрывшихся участниках январских беспорядков

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Депутат мажилиса Ерлан Саиров потребовал от генеральной прокуратуры озвучить информацию о вооружённых людях, которые во время январских событий ходили с рациями, передаёт BaigeNews.kz.

"Во время январских событий в Алматы появились полностью вооружённые группы в военной форме, с высокого качества средствами связи. И они управляли боевиками, участниками (беспорядков - Авт.). Одна из групп окружила филиал детской инфекционной поликлиники по улице Раймыбека, 541. С помощью раций они управляли, регулировали. Но потом они резко исчезли. Многие граждане успели их сфотографировать, вообще за год были ли установлены личности? Кто снабжал их оружием и современными средствами связи? Расследовалось ли это? Почему эта ситуация не расследуется тщательно? Я думаю, это напрямую связано с заговорщиками", — спросил депутат у генерального прокурора Берика Асылова на пленарном заседании мажилиса.

Берик Асылов ответил что это один из сложных вопросов.

"По этим фактам была создана специальная расследовательная группа, которая проводит соответствующие мероприятия. Лица, которые были в военной форме, забаррикадировали улицы, такие факты были. И что касается филиала детской инфекционной поликлиники, там, конечно, были такие люди на этой территории. В те дни возможности их задержать не было. Они не были задержаны. Они все исчезли, укрылись и в ходе расследования. Кто эти люди, мы ещё не установили их личности. Конечно, мы всё равно установим, куда они исчезли, (выяснить - прим.) кто они, нужно время. На сегодня продолжаются оперативные следственные мероприятия. Если будут какие-то дополнительные сведения, конечно, мы будем дополнительно вам сообщать", — ответил Берик Асылов.

Ранее группа депутатов "Жаңа Қазақстан" направила запрос с требованием дать ясную картину и оценку январским событиям. Депутат Едил Жанбыршин отметил, что правоохранительные органы отчитались об итогах расследования, сообщили о 238 погибших. Однако после следственных действий казахстанцы так и не получили ответы на заданные вопросы.