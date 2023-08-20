"Луна-25" разбилась о спутник Земли

втоматическая станция "Луна-25" сошла с орбиты, столкнулась с Луной и прекратила свое существование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

Станция должна была достигнуть своеё "тёзки" 21 августа, чтобы заняться поиском воды на спутнике Земли.

"19 августа в соответствии с программой полёта КА "Луна-25" была предусмотрена выдача импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты. Около 14:57 мск связь с КА "Луна-25" прервалась. Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали", — сообщили в Роскосмосе.

Уточняется, что аппарат перешёл прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны.

Почему учёные потеряли "Луну", выяснит специальная межведомственная комиссия.

Ранее в Роскосмосе озвучивали стоимость лунной миссии. Предполагалось, что она составит десятки миллиардов рублей.