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  • Лукашенко поздравил Токаева с убедительной победой на выборах
akorda.kz Сегодня, 15:28
65
Сегодня, 15:28
65
Фото: akorda.kz

Лукашенко поздравил Токаева с убедительной победой на выборах

У Касым-Жомарта Токаева состоялся телефонный разговор с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах. 

Главы государств обсудили состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахско-белорусского сотрудничества, стратегического партн`рства и союзничества.

Лидеры двух стран также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

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#Акорда #президент #Касым-Жомарт Токаев #Александр Лукашенко
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:28
65
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