Лучшую келин выбрали в Балхаше

Руководитель балхашского детского сада "Таңшолпан" Сағынжан Сандал стала лучшей келин, передаёт BaigeNews.kz.

Впервые в городе прошёл конкурс среди замужних молодых женщин "Қазақтың келіндері-ай". В нём участвовали восемь конкурсанток в возрасте от 25 до 35 лет.

"Мы организовали этот конкурс для того, чтобы показать молодому поколению всю красоту и ценность традиций народа, какое место отведено свекрови и невестке, что они являются основой семьи", – пояснила методист культурно-досугового центра Айгерим Кызданова.

Конкурс состоял из пяти этапов. Первый – самопрезентация, второй – творческий: конкурсантки должны были исполнить песню, танец, поставить сценку или показать что-то, сделанное своими руками.

Третий тур – демонстрация традиций народа. Зрители увидели проводы невесты, укладывание младенца в колыбель, обрезание пут.

Затем келин продемонстрировали свои кулинарные шедевры. Жюри выступило в роли дегустаторов.

И последний этап – викторина: девушки отвечали на вопросы, связанные с традициями и бытом.

Гран-при завоевала руководитель детского сада "Таңшолпан" Сағынжан Сандал.

"Я уроженка Абайского района Карагандинской области, уже два года – невестка семьи Даулетбай из Балхаша. Участвовала в конкурсе келин при поддержке мужа, он работает в сфере искусства. Первый этап начала с видеоролика, где представила свою семью, свёкор дал мне своё благословение. В творческом туре прочла монолог девочки-сироты "Жетім қыздың монологы". Третий этап был посвящён традиции "ат тергеу" – рассказала о том, как невестки дают имена братьям и сёстрам мужа. Традиция показывает изобретательность, ум и, самое главное, образованность невестки. Для гастрономического тура приготовила традиционное казахское блюдо қарын бүрме. Думаю, что достойно ответила и на вопросы пятого этапа конкурса", – поделилась Сағынжан Сандал.

Первое место в конкурсе заняла Әсем Мухаметжанова – келин семьи Ыдырыс. Диплом II степени вручили Құралай Тоқтамыс из семьи Маметалиевых и на третьей ступени – Назерке Оспан – невестка семьи Қожағұл ата.

Всем участницам и призёрам конкурса вручили благодарственные письма, дипломы и подарки от спонсоров.