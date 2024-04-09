Лучший двор, палисадник и дворника выберут в Алматы

В рамках стартовавшей 8 апреля кампании "Алматы - наш общий дом" акимат города объявил о конкурсе за звание "Лучший двор, лучший палисадник, лучший работник коммунальной службы", передаёт BaigeNews.kz.

Сроки проведения конкурса: 10 апреля - 7 мая. С его помощью власти хотят поддержать инициативы жителей по улучшению содержания, благоустройства и озеленения территории мегаполиса.

Принять участие в конкурсе вправе все жители Алматы и руководители учреждений (организаций, предприятий). Победители будут отмечены дипломами 1-й, 2-й, 3-й степени и награждены специальными призами.

Конкурс проходит по трём направлениям в каждом из восьми районов города. В частности, среди дворов многоэтажных жилых домов определяется "Лучший двор" и "Лучший палисадник". За звание "Лучший работник коммунальной службы" могут посостязаться дворники объединений собственников имущества, а также сотрудники предприятий и организаций, оказывающие услуги по содержанию общего имущества многоквартирных домов.

Заявки на участие принимаются до 24 апреля отделами коммунального хозяйства районных аппаратов акима.

Участникам конкурса обещают выдать краски.