Лучших учителей города наградили в Алматы
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В Almaty Theatrе чествовали педагогов южной столицы. Для них состоялся праздничный концерт с участием звёзд казахстанской эстрады. Аким города Ерболат Досаев лично наградил победителей конкурсов Almaty Ustazy и "Лучшая организация образования". Также учителя школ города были награждены нагрудными знаками Министерства просвещения РК, передаёт BaigeNews.kz.
Ерболат Досаев со сцены Almaty Theatrе поздравил педагогов С Днём учителя и выразил признательность за их благородный труд и вклад в воспитание молодого поколения казахстанцев.
Он вручил награды пяти финалистам конкурса для молодых педагогов Almaty Ustazy. Это сертификаты на прохождение международной учебной практики в Сингапуре, где они познакомятся с работой ведущих школ, получат практический опыт работы в зарубежных учебных заведениях.
Конкурс стартовал 1 апреля и прошёл в три этапа. В его рамках более 2,5 тысячи педагогов смогли продемонстрировать свои умения по внедрению передовых методик и цифровых технологий в современный образовательный процесс.
Всего за три года в данном конкурсе приняли участие около семи тысяч педагогов Алматы в возрасте до 36 лет. Он организован с целью раскрытия творческого потенциала молодых учителей и повышения статуса педагога.
Награды из рук акима города получили учитель казахского языка и литературы школы-гимназии №159 (по направлению "Язык и литература") Салтанат Анапияева, учитель истории общеобразовательной школы №168 (по направлению "Человек и общество") Эльдар Абдыхалыков, учитель начальных классов школы-гимназии №202 (по направлению "Начальное образование") Майра Махабаева, учитель географии школы-гимназии №206 (по направлению "Химия, биология, география") Жансая Кыдырханова и учитель математики лицея №24 (по направлению "Математика, физика и информатика") Салтанат Есхожаева.
А обладатель Гран-при – учитель казахского языка и литературы школы-гимназии №159 Салтанат Анапияева - получила от государства приз в размере пяти миллионов тенге.
Три участника конкурса Almaty Ustazy – учитель информатики школы-гимназии №105 Бахтияр Розиев, учитель русского языка и литературы школы-гимназии №94 Диана Круковская, учитель биологии школы-лицея №134 Жанна Хегай награждены специальной премией акима города за креативность и творчество.
Кроме того, аким Алматы вручил награду директору специализированного лицея №39 имени С.А. Ходжикова Алмалинского района города Найле Маликовой как победителю конкурса "Лучшая организация образования". Лицей получил грант акима города Алматы в размере 56 миллионов тенге для улучшения материально-технического оснащения организации образования и научно-методического обеспечения образовательного процесса.
"Эта награда – заслуга всего нашего коллектива и учеников. Думаю, что залогом успеха является в том числе умение учителя найти талант, изюминку в каждом ученике и помочь ему раскрыться, дать направление для дальнейшего развития, поддержать, - отметила директор специализированного лицея №39 Найля Маликова. - В нашем учебном заведении сегодня обучается 927 детей. По итогам прошлого учебного года мы выпустили 133 выпускника, большинство из которых получили гранты и поступили в лучшие вузы в Казахстане и за рубежом. Также наши ученики являются призёрами городских и республиканских олимпиад по математике, физике, информатике. К примеру, в прошлом году 42 наших школьника получили призовые места в городской олимпиаде по всем предметам”.
По программе "Алматинская школа" международную академическую стажировку в лучших учебных заведениях Швейцарии и Великобритании в этом году пройдут руководители 50 школ южной столицы.
"Профессия учителя – это больше, чем профессия, это призвание! И каждый раз я с особым волнением прихожу на этот праздник, чтобы выразить безмерную благодарность за ваш бескорыстный и самоотверженный труд, за то, что вы дарите ученикам вместе с мудростью частичку своей души, освещая нашим детям дорогу к знаниям. Уважаемые учителя, наша самая большая задача – это создание условий для вашей работы, мы продолжим вкладывать инвестиции в подготовку и переподготовку специалистов с тем, чтобы вы передавали лучшие знания нашим детям. От всего сердца поздравляю вас с одним из самых важных и почетных праздников в нашей жизни – Днем учителя!", - сказал на торжественной церемонии глава города.
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