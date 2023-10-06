Лучших учителей города наградили в Алматы

В Almaty Theatrе чествовали педагогов южной столицы. Для них состоялся праздничный концерт с участием звёзд казахстанской эстрады. Аким города Ерболат Досаев лично наградил победителей конкурсов Almaty Ustazy и "Лучшая организация образования". Также учителя школ города были награждены нагрудными знаками Министерства просвещения РК, передаёт BaigeNews.kz.

Ерболат Досаев со сцены Almaty Theatrе поздравил педагогов С Днём учителя и выразил признательность за их благородный труд и вклад в воспитание молодого поколения казахстанцев.

Он вручил награды пяти финалистам конкурса для молодых педагогов Almaty Ustazy. Это сертификаты на прохождение международной учебной практики в Сингапуре, где они познакомятся с работой ведущих школ, получат практический опыт работы в зарубежных учебных заведениях.

Конкурс стартовал 1 апреля и прошёл в три этапа. В его рамках более 2,5 тысячи педагогов смогли продемонстрировать свои умения по внедрению передовых методик и цифровых технологий в современный образовательный процесс.

Всего за три года в данном конкурсе приняли участие около семи тысяч педагогов Алматы в возрасте до 36 лет. Он организован с целью раскрытия творческого потенциала молодых учителей и повышения статуса педагога.

Награды из рук акима города получили учитель казахского языка и литературы школы-гимназии №159 (по направлению "Язык и литература") Салтанат Анапияева, учитель истории общеобразовательной школы №168 (по направлению "Человек и общество") Эльдар Абдыхалыков, учитель начальных классов школы-гимназии №202 (по направлению "Начальное образование") Майра Махабаева, учитель географии школы-гимназии №206 (по направлению "Химия, биология, география") Жансая Кыдырханова и учитель математики лицея №24 (по направлению "Математика, физика и информатика") Салтанат Есхожаева.

А обладатель Гран-при – учитель казахского языка и литературы школы-гимназии №159 Салтанат Анапияева - получила от государства приз в размере пяти миллионов тенге.

Три участника конкурса Almaty Ustazy – учитель информатики школы-гимназии №105 Бахтияр Розиев, учитель русского языка и литературы школы-гимназии №94 Диана Круковская, учитель биологии школы-лицея №134 Жанна Хегай награждены специальной премией акима города за креативность и творчество.

Кроме того, аким Алматы вручил награду директору специализированного лицея №39 имени С.А. Ходжикова Алмалинского района города Найле Маликовой как победителю конкурса "Лучшая организация образования". Лицей получил грант акима города Алматы в размере 56 миллионов тенге для улучшения материально-технического оснащения организации образования и научно-методического обеспечения образовательного процесса.

"Эта награда – заслуга всего нашего коллектива и учеников. Думаю, что залогом успеха является в том числе умение учителя найти талант, изюминку в каждом ученике и помочь ему раскрыться, дать направление для дальнейшего развития, поддержать, - отметила директор специализированного лицея №39 Найля Маликова. - В нашем учебном заведении сегодня обучается 927 детей. По итогам прошлого учебного года мы выпустили 133 выпускника, большинство из которых получили гранты и поступили в лучшие вузы в Казахстане и за рубежом. Также наши ученики являются призёрами городских и республиканских олимпиад по математике, физике, информатике. К примеру, в прошлом году 42 наших школьника получили призовые места в городской олимпиаде по всем предметам”.

По программе "Алматинская школа" международную академическую стажировку в лучших учебных заведениях Швейцарии и Великобритании в этом году пройдут руководители 50 школ южной столицы.