Лучше объединяться и рисовать, чем ссориться и воевать - автор "Картины мира"

Фото: BaigeNews.kz/ Артём Чурсинов

В Национальном музее РК состоялась презентация международного арт-проекта "Картина мира". Полотно стало рекордсменом Книги рекордов Гиннесса как проект с участием наибольшего количества людей, использующих кисть и передающих её по цепочке, сообщает BaigeNews.kz.

Проект "Картина мира" стартовал 28 октября 2021 года в Дубае на территории национального павильона Казахстан в рамках всемирной выставки EXPO и завершился 31 марта 2022 года. Представители более 190 стран оставили свой след краской на холсте.

За несколько месяцев в проекте поучаствовали представители культуры, искусства, спорта, бизнеса и политики. Автор проекта Даут Шайхисламов рассказал о том, как создавалась картина.

"Долго думал, где будет сконцентрировано большое количество представителей всех наций из разных стран. И тут проходит выставка EXPO-2020. Долго думали над размером холста. Четыре метра на 1,27 метра - это уменьшенные параметры Земли. Потому что земной шар в окружности 40 тысяч километров и диаметром 12,7 тысячи километров", - сказал он.

В сентября 2022 года "Картину Мира" выставляли в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

"Для нас очень почётно, что в Казахстане придумана картина, на которой представители более 193 стран оставили свой след краской. Это и известные личности, и обычные жители планеты. Первый штрих оставил наш олимпийский чемпион Александр Винокуров. Для нас это очень почётно, что именно он дал жизнь этой картине", - рассказал Даут Шайхисламов.

Среди известных личностей, оставивших свой след на холсте - обладатель "Оскара" Риз Ахмед, американский боксёр Рой Джонс, казахстанский режиссёр Тимур Бекмамбетов, министр культуры Ватикана Томас Штравни, первый афроамериканский гроссмейстер Морис Эшли.

Копия картины побывала на международной космической станции. Космонавт Антон Шкаплеров оставил на ней свой автограф и распечатал эту копию прямо в космосе на своём рабочем документе. Этот экспонат также представлен на выставке.

В мероприятии в Астане принял участие министр культуры и спорта РК Даурен Абаев. Он дорисовал красками рисунок монумента Байтерек.

"Я очень рад присутствовать на таком замечательном и знаменательном событии, когда наша страна и наши граждане попадают в Книгу рекордов Гиннесса именно таким добрым способом. Сейчас в мире достаточно нестабильная и тревожная обстановка. На фоне этого такое событие как "Картина мира" показывает то, что наша страна является миролюбивым государством, в котором проживают сотни этносов", - сказал он.

Каждый штрих на картине - это энергетический след от разных стран, считает Серик Сапиев, казахстанский боксёр, который также оставил свою надпись на холсте.

"Это инициатива гражданина нашей страны, творческого человека. Я очень рад, что у нас есть такие граждане, которые проявляют какую-то инициативу во имя добра и мира. Эта картина объединяет людей, сближает. Потому что на ней оставили отпечатки из разных стран. Это энергетический след от каждой страны", - сказал он.

Автора проекта Даута Шайхисламова приглашают в Корею, Абу-Даби и Шарджу для следующих выставок.





Фото Артёма Чурсинова.