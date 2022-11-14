"Лучше, чем Питер" - релокант из России об Алматы

Фото: Фото героя

Сергею (фамилию предпочёл оставить анонимной) 32 года. После объявления мобилизации в России он не задумываясь купил билет в одну сторону из Москвы в Астану. Неделю назад мужчина переехал в Алматы и теперь активно ищет работу в южной столице и обустраивает жизнь. В Москве он работал оператором на федеральном телевидении. Корреспондент Baigenews.kz поговорил с Сергеем о том, почему для переезда он выбрал именно Казахстан, что его больше всего поразило в местных жителях, и хочет ли он остаться здесь.

- Сергей, почему выбрали для переезда именно Казахстан?

- В конце сентября - начале октября я купил билет на самолет и прилетел в Казахстан. Главный опасением на тот момент было - пропустят ли меня на российской границе. То, что Казахстан открыт к гостям, было вполне понятно. До переезда в Алматы я около месяца жил в Астане. В Казахстан я поехал из-за подруги, с которой мы познакомились много лет назад на языковых курсах на Мальте. Решил, что будет плюсом, когда в незнакомой стране есть знакомый человек, который поможет сориентироваться в местных законах и жизни в целом.

Билет стоил дорого, так как был большой ажиотаж. Многие ребята, как вы знаете, ехали на машинах до границы, потом проходили её пешком. А я решил, что лучшим решением будет сделать один простой шаг.

Ещё в Москве, по дороге в Казахстан, я начал видеть первые проявления того, что казахстанцы добрые. В том время, как мы большой толпой стояли на регистрации, одному человеку нужно было переправить документы, и из всех людей откликнулась только женщина из Казахстана. В Астану я ехал с пересадкой в Алматы, и уже сам встретил помощь. Когда я мало сплю, у меня начинают болеть ноги, и люди вокруг постоянно предлагали мне помощь донести сумку. На выходе из аэропорта другие ребята вызвали мне такси через приложение, так как местные таксисты очень задирают цены. Поэтому с первых дней присутствия в Казахстане, я был впечатлен гостеприимством и добротой местных.

- Как быстро вы приняли решение о том, чтобы уехать из Москвы?

- Многие из тех, кто знал, как работает наша родина, понимали, что так или иначе, рано или поздно, будет разумно ее покинуть. Когда началась военная операция я порывался что-то сделать, но поскольку болел в этот момент, и мне нужно было долечиться, я остался. Затем началась мобилизация. К этому моменту я уже был морально готов к переезду.

В Москве я работал видеооператором-постановщиком на федеральном ТВ (Первый Канал, Россия 1). Но эту работу я оставил ещё с началом пандемии. Затем занимался фрилансом. Сбережения, которые я скопил за годы на телевидении, я потратил во время пандемии. И по большому счёту в Казахстан переехал с довольно скромной суммой.

- Как ваши близкие отнеслись к вашему переезду?

- По-разному. Дома остались в основном женщины. Бабушке мы до последнего говорили, чтобы она не волновалась. Несмотря на то, чтобы никто не хотел, чтобы я участвовал в военной операции, среди родственников есть те, кто это поддерживает.

- С какими сложностями вам пришлось столкнуться с переездом в Казахстан?

- Сложности есть с точки зрения бюрократических моментов. Тут не сразу все понятно. Бывает непонятна определенная местная аббревиатура, те или иные местные названия. Сложно с квартирами, потому что звонишь по объявлению с красивыми фото и дешёвыми ценами, а в итоге ещё до заселения тебя просят за что-то заплатить. Вообще из-за приехавших жильё стало дорогим. Ещё будучи в Астане через чат я нашёл ребят из России, которые сняли номер в гостинице, но по каким-то причинам решили вернуться обратно. Они отдали мне уже оплаченный номер за символическую сумму. Оставшийся месяц в Астане я жил в гостинице и искал работу. Многие местные мне говорили, что в Алматы лучше. Так я перебрался сюда. Опять же через чаты я нашёл место в трёхкомнатной квартире вместо человека, который съехал.

Есть пока некоторые сложности с поиском работы. Как-то пришел на собеседование, и мне сказали, что оплата будет меньше заявленной в объявлении ставки. Но в целом, если вы умеете думать, до каких-то больших проблем не будет.

Многие приезжие, с кем я знакомился, это хорошо образованные люди, которым пришлось оставить бизнес или работу. Планы людей просто порушились. Я думаю, куда бы они не приехали, они будут полезны для экономики этой страны.

Фото героя

- Какие интересные особенности вы заметили в местной культуре?

- Я удивился рассказу подруги о том, как заготавливается на зиму конина. Было интересно и необычно слушать про этот процесс. Затем поразило то, что перед браком узнают родословную жениха и невесты до седьмого колена, чтобы точно не было родственных связей. Это то, что любопытно и необычно для нас, потому что у нас родственные связи сильно потеряны. И, как я уже говорил, поражает гостеприимство. Интересно, что здесь можно спокойно подойти к человеку и заговорить или что-то спросить. Все очень общительные и доброжелательные. После того, как я провёл тут несколько недель, мне сказали, что многие из Казахстана ездят в Россию учиться. А я посмотрел на всё это и сказал: “Нет, наоборот надо. Это нам надо учиться у казахстанцев, человеческому отношению в первую очередь”.

- Сергей, что планируете делать дальше?

- В Алматы сейчас ищу работу на телевидении на длительный срок. Казахстан - очень приятная страна, в первую очередь за счёт людей. Проблем с языком никаких нет, так как большинство знает русский. Уровень жизни тут хороший, и я с радостью провёл бы тут годы, и даже буду счастлив построить тут семью. Для меня это разумное, логичное и правильное решение. Хочется жить нормальной жизнью. На мой взгляд Алматы даже лучше, чем Питер. Мне нравится, как тут всё устроено.